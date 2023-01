Negli scorsi mesi a Genova si era parlato a lungo del presunto gruppo Al Thani, legato - si diceva - allo sceicco del Qatar e rappresentato da Francesco Di Silvio. L'imprenditore pugliese aveva promesso a più riprese il famoso bonifico da 40 milioni, già da fine estate, bonifico per la verità mai arrivato, almeno sino all'11 gennaio.



Da giorni non si sta più parlando della presunta cordata, che non ha ancora depositato i celebri 40 milioni sul conto "escrow" aperto in Lussemburgo. Secondo Il Secolo XIX però fonti del "gruppo Al Thani" avrebbero fatto trapelare di ritenersi ancora in corsa per l'acquisto della società. L'unico aspetto che farà fede però, anche agli occhi dell'opinione pubblica blucerchiata, sarà quello dell'eventuale versamento. Non sono credibili altre 'exit strategy' o escamotage.