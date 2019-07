Resta alla ricerca di una sistemazione Dennis Praet, l'altra plusvalenza designata dalla Sampdoria per poter foraggiare il mercato in entrata. Il giocatore ha ambizioni piuttosto importanti, sogna un top club dopo tre stagioni in blucerchiato, e a tentarlo ora potrebbe essere addirittura il Paris Saint Germain.



La squadra francese, alla ricerca di un centrocampista, starebbe monitorando il profilo dell'ex Anderlecht. A indicare il nome di Praet sarebbe stato in persona l'attuale allenatore del club parigino, Tuchel, che però sogna anche il laziale Milinkovic-Savic. Il PSG avrebbe monitorato Praet anche nel corso della stagione, ma per il momento secondo l'edizione genovese de La Repubblica non sarebbe stata recapitata nessuna offerta ufficiale a Corte Lambruschini.



Logicamente la destinazione parigina sarebbe particolarmente gradita a Praet. Si tratterebbe di un salto di qualità notevole nonostante la scarsa competitività della Ligue 1, e sarebbe una destinazione decisamente più appetibile rispetto ad esempio all'opzione Leicester. In Italia Praet, seguito a suo tempo dal Milan, viene accostato anche alla Fiorentina mentre dalla Spagna è forte l'interessamento del Valencia, che potrebbe mettere sul piatto la partecipazione alla prossima Champions League.