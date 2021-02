Futuro ancora tutto da scrivere per Fabio Quagliarella e Claudio Ranieri, in scadenza di contratto con la Sampdoria. Secondo Tuttosport, però, le sensazioni sono positive: per entrambi la decisione verrà presa in primavera. Per l'attaccante possibile sconto sull'ingaggio (attualmente di 1 milione di euro) per venire incontro alle esigenze del club dopo la crisi dettata dalla pandemia.