Si agitano le acque in casa, e in particolare per quanto riguarda la vicenda della cessione societaria. L'ultimo sviluppo in ordine cronologico, arrivato un po' a sorpresa, coinvolge il gruppo, che avrebbe presentato un'offerta da quasi 120 milioni per rilevare il club blucerchiato . Si tratta di un'irruzione che sembra aver preso alla sprovvista gli altri soggetti interessati, ossia il gruppo catalizzato da Gianluca Vialli e quello composto da una cordata araba.La trattativa comunque sembrerebbe ben imbastita, e si profila una sorta di sfida a tre in vista della fumata bianca decisiva, che potrebbe arrivare entro massimo, con l'eventuale annuncio a fine maggio, poco prima della fine della stagione. Vialli avrebbe presentato un'offerta danetti più i debiti, mentre il gruppo arabo - su cui sono stati svolti sondaggi per stabilire serietà e reali potenzialità - avrebbe superato seppur di poco la proposta di Vialli, mettendo sul piatto circa. La Samp sarebbe stata particolarmente stupita dalla decisione mostrata da quest'ultimo gruppo nell'entrare nella trattativa. Aquilor invece avrebbe presentato una cifra vicina alle richieste di Ferrero (circa 100 milioni puliti, con la nuova società che si accollerebbe i debiti) anche se leggermente inferiore a quanto realmente vuole il patron della Samp. Inoltre, la nuova dirigenza di Aquilor consentirebbe ad una parte dell'attuale direttivo blucerchiato dianche in futuro. Vialli e gli arabi sarebbero stati colti di sorpresa dalla proposta di Aquilor, tanto è vero che ieri il gruppo York avrebbe convocato unchiamando il manager Federico Oliva, Fausto Zanetton e coinvolgendo in videoconferenza anche Dinan e Knaster. La Repubblica di oggi aggiunge anche un'ulteriore dettaglio.. Questo, secondo il quotidiano, sarebbe 'un gap da colmare' dal momento che Garrone 'è l'uomo che ha consegnato la società nelle mani di Ferrero'.