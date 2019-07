Continua la preparazione della Sampdoria, come racconta il sito ufficiale blucerchiato: "Forza e intensità. Nella prima sessione giornaliera i blucerchiati – ai quali si è unito di nuovo anche Gonzalo Maroni – hanno effettuato potenziamento in palestra, prima di passare al lavoro tattico per reparti sul terreno di gioco. Nella seconda, invece, Eusebio Di Francesco ha sottoposto l’intero organico, diviso in tre squadre, ad una serie di partitine a campo ridotto ad alta intensità. Lavoro differenziato sul campo per Nicola Murru, specifico in palestra per Julian Chabot".