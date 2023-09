La Sampdoria ha valutato tanti nomi per l'attacco: il club blucerchiato, che non è riuscito a chiudere per una punta durante l'estate, ora stava scandagliando il mercato degli svincolati, alla ricerca del nome giusto. I sondaggi effettuati però non sembrano aver convinto pienamente la società di Corte Lambruschini.



Gli ultimi spifferi da Genova raccontano che la Samp avrebbe deciso di non aggiungere tasselli alla sua rosa, e di rimanere con la rosa attuale sino a gennaio. Gli uomini mercato doriani non sarebbero convinti delle alternative sul tavolo, e in particolare dalla condizione fisica dei giocatori a disposizione nel mercato degli svincolati.