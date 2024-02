Sampdoria, il responsabile sanitario potrebbe rimanere 'da sfiduciato'

I tantissimi infortuni che hanno martoriato la Sampdoria in questo campionato, unito a degli iter di recupero spesso farraginosi e complicati, hanno fatto scattare nella proprietà blucerchiata il desiderio di cambiare qualcosa a livello di area medica. Il caso è esploso con la sostituzione di Piccini, e le conseguenti parole di Pirlo in conferenza stampa post gara. Manfredi ha quindi iniziato alcune valutazioni sulla struttura dell'area performance e sanitaria, mettendo tutti i componenti sotto esame.



Ieri era già stata ventilata la prima sostituzione, quella del responsabile sanitario Saro Catanese, dal momento che la proprietà aveva dato al direttore sanitario Luca Garriboli l'incarico di individuare il terzo dottore della stagione. I due o tre profili sondati però non hanno dato risposta positiva, ieri il dottore era regolarmente al suo posto a Bogliasco e, secondo Il Secolo XIX, in assenza di un sostituto Catanese potrebbe rimanere anche da sfiduciato. Non propriamente una soluzione ideale.



Nel frattempo oggi a Bogliasco era atteso il professionista di Mapei Luca Morellini, che affiancherà l'area performance e riabilitazione. Comunque, nella sua incursione a Genova Manfredi dovrà occuparsi della situazione dell'area sanitaria e anche dei rapporti con l'area tecnica, grazie anche alla collaborazione di Legrottaglie.