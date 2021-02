L'ultimo giorno di mercato fioriscono ipotesi, trattative abbozzate, idee di mercato e vari intrecci. Uno in casa Sampdoria riguardava ad esempio Federico Bonazzoli, chiuso a Genova da Keita e Quagliarella e per questo motivo trasferitosi a Torino. In granata però il giocatore non ha trovato spazio, e a gennaio il Doria avrebbe voluto girarlo al Crotone. Il giocatore però ha rifiutato, lasciando la Samp a contemplare altre ipotesi.



Una, abbastanza clamorosa e raccontata da Il Secolo XIX, riguarda anche i 'cugini' rossoblù. Bonazzoli infatti sarebbe stato proposto - senza successo - al Genoa ieri in mattinata. L'operazione non si è concretizzata, e nel pomeriggio si era sviluppata anche un'altra pista, quella del Parma. Gli emiliani però avrebbero voluto scambiarlo con un giocatore, e per questo motivo l'affare non è decollato.