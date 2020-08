Il rapporto tra due delle più alte cariche della Sampdoria, ossia il presidente Massimo Ferrero e l'avvocato Antonio Romei, sembra ormai giunto al punto di non ritorno. Lo strappo, sancito ieri pomeriggio, parte da più lontano e origina durante la trattativa Vialli, quando il Viperetta si è sentito tradito da quello che per anni è stato il suo braccio destro. Negli ultimi tempi, Ferrero ha anche accusato Romei di alcune scelte di mercato che hanno appesantito troppo il bilancio.



La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stata la presenza in Lega del commercialista Vidal, nuovo plenipotenziario dell'imprenditore romano. Ferrero non ha portato con sé Romei, affidandosi al professionista veneto che cura anche le sue imprese e la questione dei concordati, minimizzando la figura di Romei e tenendolo all'oscuro delle ultime scelte societarie. Una situazione che è sfociata nella decisione da parte di entrambi di interrompere il rapporto, anche se non ci sarà bisogno di dimissioni dal momento che Romei attualmente fa parte di un CdA 'in prorogatio' che si chiuderà il 6 agosto.



Se anche Ferrero gli proponesse di rimanere in futuro, scrive Il Secolo XIX, Romei (che già due volte ha accettato per spirito di responsabilità come gli altri consiglieri) rifiuterebbe. Lo studio legale di Romei ancora per qualche tempo continuerà a curare gli affari di Ferrero, ma anche questa situazione potrebbe poi concludersi in futuro.