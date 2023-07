Il ricorso presentato da Massimo Ferrero e relativo alla cessione della Sampdoria ha un effetto piuttosto significativo anche sulle operazioni finanziarie che attendevano il duo Radrizzani-Manfredi. L'effetto più significativo riguarda l’aumento di capitale di 10 milioni di euro previsto per lunedì 31 luglio, che a questo punto dovrà essere posticipato. Avendo in corso un procedimento davanti al Tribunale delle Imprese di Genova è fondamentale attendere la decisione del giudice Paolo Gibelli per non violare il contraddittorio. Il giudice, però, si esprimerà presumibilmente durante la prossima settimana, dopo la scadenza del 31 luglio, necessaria anche per saldare le mensilità di giugno e i bonus sostitutivi di dicembre.



La Sampdoria e i suoi due nuovi Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi stanno vagliando tutte le soluzioni possibili per trovare un modo e procedere ai versamenti nel rispetto delle attività giudiziali, senza effettuare aumenti di capitale. Nelle prossime ore si terranno incontri con gli avvocati per trovare strade percorribili in modo da adempiere ai pagamenti, scrive Il Secolo XIX.