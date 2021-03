Almeno dalla scorsa estate quello di Omar Colley è uno dei nomi più chiacchierati in chiave mercato per la Sampdoria. Il difensore centrale sembrava pronto per essere sacrificato già a giugno, ma alla fine giocatore è rimasto a Genova. Stessa situazione in inverno. Il gambiano pareva destinato alla Premier, per poi invece continuare la sua esperienza in blucerchiato. Nel frattempo, Colley è stato uno dei primi calciatori a rinnovare il suo contratto, portando la scadenza a giugno 2025.



Ciò permetterà alla Samp di assumere una posizione più forte in sede di contrattazione. La schiera di estimatori di Colley, scrive Tuttosport, è corposamente aumentata e il Doria potrà fare il prezzo. L'entourage del calciatore è sempre stato chiaro. Andrà via soltanto per un salto di qualità rispetto alla Samp. Gli interessi sono numerosi soprattutto dalla Premier League. La valutazione della Sampdoria ad oggi invece è di circa otto milioni di euro.