Il giocatore più rappresentativo di questa Sampdoria è decisamente Dennis Praet. A testimoniarlo c'è il fatto che il trequartista belga, acquistato nell'estate 2016 dall'Anderlecht, attualmente è il calciatore più pagato nell'intera rosa doriana. Il numero 10 blucerchiato percepisce uno stipendio da 1,5 milioni a stagione, e la cifra rappresenta anche il tetto salariale a cui attualmente può spingersi la Samp. E proprio questo particolare potrebbe rappresentare un ostacolo per il suo eventuale rinnovo.



La volontà degli uomini mercato di Corte Lambruschini sarebbe quella di prolungare il contratto di Praet, in scadenza a giugno 2020, per non ritrovarsi nel corso della prossima estate obbligati a dover vendere il giocatore a cifre decisamente più basse a causa del termine prossimo dell'accordo. Contestualmente al rinnovo, la Samp vorrebbe anche alzare o eliminare del tutto la clausola rescissoria da 26 milioni di euro. Per farlo servirebbe un nuovo contratto a cifre decisamente più alte, perchè la clausola è direttamente proporzionale allo stipendio del calciatore che ne beneficia.



Ciò porterebbe però la Samp a sforare il tetto degli ingaggi. E' comunque probabile che il Doria offra a Praet uno stipendio più corposo degli attuali 1,5 milioni di euro: una cifra di poco inferiore ai 2 milioni potrebbe essere sufficiente per cambiare la clausola e convincere il giocatore a firmare il prolungamento, senza gravare troppo sulle casse di Corte Lambruschini.