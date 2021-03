Nelle prossime giornate, e con l'andamento della Sampdoria da qui al termine del campionato, si capiranno anche i rapporti di forza all'interno della trattativa tra Ferrero e Claudio Ranieri per il rinnovo del tecnico blucerchiato. Il mister doriano è infatti in scadenza, e la trattativa per il prolungamento è particolarmente complessa.



Secondo Il Secolo XIX, se Ranieri dovesse raggiungere i 42-43 punti chiesti ad inizio stagione dal Viperetta, poi diventati 45 nelle ultime dichiarazioni del patron, per Ferrero sarebbe più complicato proporre un rinnovo al ribasos. Viceversa, se la Samp non dovesse raggiungere l'obiettivo, per la dirigenza sarebbe più semplice presentare un'offerta rimodulata verso il basso.