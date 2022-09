Un giocatore che ancora non si è sbloccato, in casa Sampdoria, è Fabio Quagliarella. L’attaccante doriano sta giocando poco (soltanto due da titolare in stagione) e mantiene il suo peso specifico all’interno dello spogliatoio. Il Secolo XIX, però, sottolinea il silenzio del Capitano in un momento così delicato.



Secondo il quotidiano, il fatto che Quagliarella da inizio stagione abbia declinato tutte le richieste di intervista e non si sia esposto in un momento di difficoltà, è singolare. La sua opinione avrebbe anche un alto peso specifico, considerando il legame con Marco Giampaolo. L’allenatore in estate si era esposto per il rinnovo, che peraltro stando al giornale non era condiviso da tutta la dirigenza.



In ritiro si era visto un Quagliarella sicuramente più impattante nel club: spesso pronto a fare notare il passaggio o la giocata sbagliata ai compagni, dall’alto della sua continua professionalità in ogni allenamento, ma anche maggiormente decisivo nelle scelte della società. Suo, ad esempio, il consiglio di confermare De Luca. Probabilmente, il numero 27 si sta preparando per la nuova vita da dirigente, prospettiva già ventilata in sede di rinnovo.