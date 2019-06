In attesa di ufficializzare il suo nuovo tecnico, la Sampdoria lavora per fornire a mister Eusebio Di Francesco i calciatori funzionali al modulo del mister. Ovviamente, uno dei primi nomi che hanno iniziato a circolare a Genova è quello di un pupillo dell'allenatore, ossia Domenico Berardi. L'attaccante si è affermato al Sassuolo anche grazie al tecnico, senza però esplodere mai definitivamente.



Dopo una stagione non esaltante, il Sassuolo dovrà limitare le sue richieste per il classe 1994. "Se resta con noi siamo ben felici, ma tranquilli non lo siamo mai" aveva detto qualche giorno fa l'ad neroverde Carnevali parlando proprio di Berardi. La valutazione che ne fa la società di Squinzi, comunque, è almeno di 25-30 milioni di euro, cifra record per le casse doriane.



Secondo Il Secolo XIX la Samp potrebbe però sfruttare l'interesse del Sassuolo per Caprari, valutato tra i 15 e i 20 milioni, per ottenere uno sconto corposo su Berardi. Anche al calciatore non dispiacerebbe tornare a lavorare con Di Francesco, visto l'ottimo rapporto instaurato in passato. Si tratterebbe attualmente di un'operazione ancora tutta da imbastire, ma che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni.