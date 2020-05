A Genova si sta diffondendo la notizia di un interessamento da parte della Premier League per il difensore gambiano di proprietà della Sampdoria Omar Colley. Un'indiscrezione, quella circolata tra gli ambienti blucerchiati, che raccontava addirittura di una possibile offerta da parte del Southampton per il giocatore acquistato tre estati fa dal Genk.



La squadra inglese sarebbe stata pronta a versare addirittura 15 milioni di euro più bonus nelle casse di Corte Lambruschini per assicurarsi le prestazioni del centrale classe 1992. La notizia, però, sembra essere priva di fondamento. L'agente di Colley, Cheikh Fall, ha smentito a Sampnews24.com la notizia della proposta firmata Southampton per il suo assistito.