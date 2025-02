Sampdoria, il tesoretto Damsgaard: dai bonus altri milioni in arrivo

AFP via Getty Images

C'è un giocatore in particolare, transitato dallanegli ultimi anni, che ha sempre lasciato una lieve nota di rimpianto tra i tifosi blucerchiati. Parliamo di Mikkel, fantasista danese classe 2000, che il club genovese aveva prelevato dal Football Club Nordsjælland per 6,8 milioni, ultimo ‘colpo’ di Pecini. Il ragazzo era stato acquistato dal Doria giovanissimo a febbraio 2020, ma era arrivato in Liguria soltanto in estate. La stagione successiva Damsgaard aveva lasciato intravedere qualità importanti, e i sostenitori doriani si aspettavano grandi cose da lui nel campionato 2021-22.

L'annata che doveva essere quella della consacrazione invece si era trasformata in un incubo a causa di unabbastanza misterioso (con tanto di infezione al ginocchio) che ha tenuto l'esterno offensivo lontano dai campi per oltre sei mesi. Damsgaard, però, aveva successivamente disputato un eccellente Europeo con la Danimarca, rendendosi protagonista con il gol alla Russia e poi con la perla su punizione contro l'Inghilterra.Le prestazioni di Damsgaard in nazionale avevano ovviamente suscitato l’interesse di varie società in Europa, e in particolare in Premier League. La Samp, già in affanno finanziario, era disposta a prendere in considerazione le offerte e, alla fine, a spuntarla era stata proprio una squadra inglese, ossia il. I londinesi si erano assicurati il giocatore facendogli firmare un quinquennale. I biancorossi avevano versato alla Samp(fruttando una plusvalenza di 6,3 milioni), ma nell’affare erano compresi anche 6,5 milioni di bonus, che oggi sono tornati di attualità.

Damsgaard, infatti, sta disputando una grande stagione con il Brentford, e ciò sta facendo scattare vari pagamenti a favore dei blucerchiati. L'altra sera, ad esempio, ha disputato la quarantesima partita con la maglia della sua squadra, attivando una clausola che porterà nelle casse della Samp un altro mezzo milione, che, aggiunto ai precedenti bonus già raggiunti, arriva alla somma di. In ballo, però, ci sono altri 4,25 milioni di possibili introiti per la Samp.Il Brentford è una grande sorpresa della Premier League e Il Secolo XIX ha fatto un riassunto di tutte le clausole inserite nel contratto: una è legata alle—20 partite da titolare in campionato valgono 500.000 euro. Con quella di ieri sera è arrivato a 40, quindi un milione, ma il tetto massimo per cui questo bonus è ripetibile è fissato a 120, per un totale di 3 milioni. Damsgaard, però, vale ancheeuro ogni 10 gol e assist, e nella stagione attuale è già arrivato a quota 12. Anche tale bonus è ripetibile una volta. Ultimo dettaglio: il piazzamento indel Brentford. La salvezza con Damsgaard titolare almeno per il 60% delle partite dal primo minuto vale un milione e può essere ripetuta altre due volte.