Da probabile partente a perno della Sampdoria: in pochissimi mesi Gaston Ramirez si è guadagnato dapprima una conferma in blucerchiato - che pareva inaspettata in estate - sino a diventare uno dei calciatori cardine per mister Ranieri. Le prestazioni dell'uruguaiano logicamente non sono passate inosservate: sull'ex Bologna è piombato recentemente il Torino, che attualmente pare la società maggiormente interessata al calciatore.



Secondo Il Secolo XIX la Samp non sarebbe intenzionata a rinunciare ad alcun titolare a gennaio, men che meno a Ramirez, uno dei pupilli di mister Ranieri. Ovviamente però se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile, da Corte Lambruschini potrebbero anche vacillare e prendere in considerazione la proposta. La Samp, come detto, ha necessità di fare cassa a gennaio per poter operare sul mercato.