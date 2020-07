Parallelamente alle vicende di campo, in questo stranissimo luglio inizia anche a muoversi il mercato. E lo straordinario finale di stagione della Sampdoria ha acceso i riflettori su alcuni blucerchiati, in particolare quelli maggiormente in forma. Tra essi figura logicamente anche Manolo Gabbiadini, che sarebbe finito nel mirino del Torino.



Secondo Sky Sport il club granata sarebbe alla ricerca di una spalla per Andrea Belotti, e avrebbe individuato nell'ex Napoli il rinforzo ideale. Per il momento non ci sarebbero ancora stati contatti tra le parti, e l'idea resterebbe ancora tale, ma l'interesse da parte del club di Cairo sarebbe molto concreto.