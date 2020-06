Si inizia già a movimentare il calciomercato attorno al centrocampista della Sampdoria Karol Linetty. Il giocatore polacco, in scadenza nel 2021, per il momento non ha ancora rinnovato il suo accordo con Corte Lambruschini, e se non dovesse arrivare la firma, la sua cessione in estate apparirebbe praticamente scontata e inevitabile.



Linetty in passato era stato seguito con attenzione da alcune società tedesche, che storicamente hanno parecchio feeling con i calciatori polacchi. L’interesse per l’ex Lech Poznan, però, non manca neppure in Italia. Da qualche settimana ad esempio per Linetty si parla di Fiorentina, dove tra l’altro ritroverebbe Daniele Pradé, un dirigente che lo conosce piuttosto bene dopo la comune militanza alla Samp. I viola, però, non sono gli unici pretendenti.



Negli ultimi giorni è emerso con prepotenza un possibile inserimento del Torino nella corsa a Linetty. Il numero 7 blucerchiato era già un obiettivo granata a gennaio, ma i possibili sviluppi estivi di calciomercato potrebbero riaccendere l’interesse. L’infortunio di Baselli e la possibile cessione di Meité infatti richiedono alla dirigenza piemontese un intervento deciso nel reparto, e Linetty per caratteristiche e rapporto qualità-prezzo potrebbe rappresentare un ottimo affare. Il centrocampista della Samp in questo senso era un pallino dell’ex ds Bava, resta da capire se anche il nuovo uomo mercato di Cairo, il direttore Vagnati, sarà dello stesso avviso.