L’interesse del Torino per il trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez era di grande attualità la scorsa estate, quando il club blucerchiato aveva cercato in ogni modo di cedere il calciatore, ormai in scadenza di contratto. Alla fine non si era trovata la quadra, e l’ex Bologna era rimasto a Genova. Ora l’accordo tra Ramirez e la Samp è scaduto, e il fantasista è libero di accasarsi dove meglio crede. Per questo motivo la destinazione granata è tornata di attualità.



Stando a Tuttosport l’operazione sarebbe adesso fattibile, perché Cairo non dovrà pagare nulla alla Samp. Sarebbe anche già arrivato il gradimento di Ramirez alla destinazione, pur vantando l’ormai ex blucerchiato parecchie offerte in giro per il mondo.