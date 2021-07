Il futuro di Mikkel Damsgaard è in bilico tra Sampdoria e cessione. Il presidente blucerchiato Ferrero ha ribadito più volte di non voler cedere il giocatore, ma a fronte di un'offerta importante il danese classe 2000 potrebbe lasciare Genova. Il calciatore, accostato in Italia a Juve, Milan e Inter, ha parecchio mercato all'estero, e in particolare in Premier League.



Secondo La Repubblica addirittura il Tottenham, stregato dall'Europeo del fantasista e dalle recensioni sulla sua stagione, starebbe preparando un'offerta pesante, da 25 milioni di euro per il calciatore. Pare che la Sampdoria, dal canto suo, sia pronta a chiederne 35, iniziando così potenzialmente una trattativa per il calciatore.