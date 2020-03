Nel Verona che vola e convince c'è un calciatore che si è messo al centro del progetto gialloblù: è un giocatore di proprietà della Sampdoria, si chiama Valerio Verre e, dopo alcune stagioni tra A e B, era arrivato all'Hellas in sordina, senza particolare clamore. Ben presto però Verre ha cominciato a mettersi in mostra. Merito del suo nuovo maestro, Ivan Juric, e di una squadra che gira alla perfezione.



Verre è stato ceduto dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto, e secondo La Gazzetta dello Sport i gialloblù sarebbero fortemente interessati ad esercitare l'opzione. Anzi, il riscatto viene dato come certo da parte del Verona, che verserà due milioni di euro nelle casse di Ferrero per assicurarsi il cartellino del classe 1994. A quel punto il Verona parlerà con Verre dello stipendio futuro, alla luce della politica societaria sui salari.