Una delle situazioni relativamente ‘semplici’ che la Sampdoria dovranno sbrogliare nei prossimi giorni, e relativa al calciomercato, riguarda il centrocampista Valerio Verre, prestato la scorsa estate al Verona. In gialloblù il giocatore scuola Roma si è imposto come perno della squadra di Juric, e ora dal Veneto vorrebbero esercitare il diritto di riscatto. L’operazione dovrebbe essere relativamente semplice, perché l’importo dovrebbe essere inferiore ai 3 milioni di euro. All’interno della trattativa però potrebbe essere inserito anche un altro giocatore, ossia l’attaccante Samuel Di Carmine.



Secondo Il Secolo XIX i blucerchiati starebbero monitorando la punta classe 1988, reduce dalla sua prima stagione da titolare in Serie A (aveva esordito nel 2006 con la Fiorentina, giocando due spezzoni di gara) condita da 8 reti. Il suo contratto è in scadenza nel 2021, sta trattando il rinnovo con l’Hellas e stando ai rumors il Verona potrebbe proporlo in cambio di Verre, che però ha 6 anni in meno. Difficile che la Samp accetti uno scambio alla pari tra i giocatori.