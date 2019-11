La Sampdoria sembra essere alla ricerca di una riserva per Emil Audero. Il club blucerchiato, storicamente molto attento al mercato polacco, avrebbe messo nel mirino un portiere distintosi in questa stagione nell'​Ekstraklasa, la Serie A locale. Il giocatore in questione però non è polacco, bensì croato, e si chiama Dante Stipica.



Classe 1991, cresciuto nell'Hajduk ed ex Cska Sofia, attualmente Stipica milita nel Pogon Szczecin, squadra della massima divisione polacca. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Croazia però la Samp lo starebbe monitorando, attirata anche dal premio di miglior portiere del campionato, recentemente assegnatogli.