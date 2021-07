La Sampdoria deve realizzare plusvalenze per sopravvivere, e l'indiziato numero uno, in questo senso, è il centrocampista Morten Thorsby. Il norvegese, arrivato a parametro zero, rappresenterebbe un ingresso quasi netto nelle casse di Ferrero, e quindi i blucerchiati sembrano intenzionati a cederlo. Per il giocatore si è mosso in Premier il Watford, mentre in Serie A sono state accostate al mediano il Napoli e l'Atalanta.



Secondo Tuttosport però in lizza per il calciatore sarebbero rimaste soltanto le due società italiane. Il Watford infatti si sarebbe definitivamente tirato fuori dalla caccia a Thorsby, scoraggiato dalle richieste blucerchiate, perché la Samp chiede 7-8 milioni di euro per il suo giocatore.