Uno dei giocatori più appetiti in casa Sampdoria, nonché uno dei possibili partenti in vista della prossima stagione, è il centrocampista norvegese Morten Thorsby. Arrivato da svincolato, la sua cessione consentirebbe di realizzare di fatto una plusvalenza secca. A fronte di un'offerta superiore ai 5 milioni di euro, il Doria prenderebbe in considerazione l'ipotesi di vendere il giocatore.



Dopo il Napoli, che lo aveva sondato in maniera non del tutto convinta, adesso sarebbe la Premier League a muoversi per Thorsby, Secondo Sky Sport il Watford si sarebbe fatto avanti per il centrocampista, non con un'offerta, ma per ora con un semplice contatto. La Samp resta in attesa.