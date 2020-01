Un'irruzione a sorpresa, che potrebbe mettere in crisi la Sampdoria e le sue scelte di mercato: sul centrocampista blucerchiato Ronaldo Vieira nelle ultime ore si registra un corteggiamento importante e deciso proveniente dalla Premier League, e in particolare dal West Ham.



Il club londinese avrebbe anche presentato un'offerta alla Samp, per convincere Ranieri a lasciar partire il calciatore: gli Hammers sarebbero pronti ad investire 14 milioni, una cifra sicuramente di tutto rispetto per il mediano classe 1998. Secondo Sampnews24.com comunque la Sampdoria ritiene Vieira incedibile sino al termine della stagione. La possibile plusvalenza potrebbe però anche solleticare Corte Lambruschini: il Doria aveva pagato Vieira nell'estate 2018 7 milioni di euro, prelevandolo dal Leeds United.