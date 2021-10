Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ieri sera, si è reso protagonista di uno 'show' durante la trasmissione 'Quelli che il lunedì' su Rai 2. Il Viperetta, oltre a essersi reso protagonista di alcuni 'siparietti' con i conduttori Luca e Paolo, genoani, è sbottato in diretta con la leggenda del tennis Adriano Panatta.



Il numero uno blucerchiato, che si apprestava ad essere intervistato da Enrico Lucci, è sbottato così all'indirizzo dell'ex tennista, ospite fisso del programma, 'colpevole' di alcune frasi non tenere nei confronti della Capitale e dei suoi abitanti. "​Voglio dire al signor Panatta che si è permesso di criticare Roma e i romani, che se lui è dei Parioli, problema suo" ha detto il Viperetta. "Parla male della Nazionale, e poi tutti quanti a lisciarselo. Ma chi è sto Panatta? Ma basta, non può parlare male dei romani. Perché lui di dov'è, di Fossombrone?". Prima di abbandonare la trasmissione, per concludere, Ferrero ha anche pronunciato un 'Vaffa' nei confronti di Panatta.