Come al solito, la cornice di pubblico non si farà attendere: durante Genoa-Sampdoria al Ferraris spesso lo spettacolo latita in campo, mai sugli spalti dove i tifosi rossoblucerchiati regalano sempre coreografie e cornici indimenticabili. Questa sera al Ferraris saranno oltre 30.000 i sostenitori assiepati sugli spalti, probabilmente la cifra complessiva dovrebbe avvicinarsi ai 32.000 spettatori.



Ovviamente, non mancheranno i personaggi di spicco della scena genovese e non: ci saranno il sindaco di Genova Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti, ma pure l'ex ministro e oggi senatrice Roberta Pinotti, dichiarata tifosa della Samp. Sono comunque molti i personaggi dello spettacolo legati ai colori delle due società genovesi: da Maurizio Crozza a Fabio Fazio, da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a Sabrina Salerno, passando per Cristiano De André, Bruno Lauzi, Gino Paoli, Ivano Fossati, Tullio Solenghi e Jack Savoretti. Non mancano neppure gli sportivi: il tennista Fabio Fognini è genoano, la pluricampionessa di lancio del martello Silvia Salis è sampdoriana.



Tante anche le televisioni che seguiranno l'evento: ci saranno emittenti polacche, rumene, belghe, austriache, ma anche inviati della BBC, per immortalare lo spettacolo unico che solo un derby di Genova può regalare.