Non solo trattative per la prima squadra, o giocatori già pronti da inserire nello scacchiere tattico di Di Francesco: la Sampdoria lavora anche sul mercato di prospettiva, per questo motivo in arrivo a Genova ci sono due baby scuola Inter. Il primo è Marco Pompetti, centrocampista classe 2000 cresciuto nelle giovanili del Pescara prima del passaggio in quelle nerazzurre nel 2017.



L'altro calciatore che arriverà in blucerchiato da Milano è Felice D'Amico, esterno offensivo sinistro anche lui classe 2000. Nato a Palermo, dove ha iniziato la sua carriera calcistica con la squadra rosanero, è passato all'Inter nel 2017 ma si è messo particolarmente in mostra dallo scorso gennaio, dopo essere stato ceduto in prestito al Chievo Primavera. Nelle 15 gare conclusive della stagione, D'Amico ha infilato 6 gol e 4 assist, suscitando l'interesse blucerchiato, e dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo con una percentuale sulla prossima rivendita a favore dell'Inter.