Nella difesa della Sampdoria ci sono parecchie situazioni interessanti in ottica rinnovo da monitorare con attenzione. In scadenza tra i blucerchiati c’è ad esempio Maya Yoshida, che però a breve potrebbe prolungare con il club di Corte Lambruschini sino al 2022. Oltretutto, il nuovo contratto del giapponese rientrerebbe sotto al ‘decreto crescita’, con tutte le agevolazioni fiscali del caso. Situazione simile anche per Tommaso Augello, con cui la Samp sembra aver trovato l’intesa sino al 2025, con conseguente adeguamento di stipendio. Entrambi i nuovi contratti potrebbero essere annunciati nei primi giorni di dicembre.



C’è poi a tenere banco sempre la situazione di Omar Colley. Il suo agente ha smentito nettamente di aver preso contatti con la Samp per ridiscutere la durata del rapporto tra il centrale gambiano e i blucerchiati, mentre Il Secolo XIX insiste a scrivere di un possibile rinnovo sino al 2025 in ottica cessione.