L'indisponibilità di Manolo Gabbiadini, e le condizioni di Keita, non ancora giunto al top della condizione, lasciano di fatto Ranieri in una posizione abbastanza obbligata per quanto riguarda le scelte in attacco della Sampdoria. Il tecnico blucerchiato dovrà necessariamente confermare la coppia utilizzata contro la Lazio, ossia quella formata da Fabio Quagliarella e Gaston Ramirez.



Il capitano, che ha cominciato la stagione come meglio non avrebbe potuto, sarà l'attaccante di riferimento, con l'uruguaiano in funzione di appoggio e sostegno. Probabile la staffetta a gara in corso con Keita, che potrebbe anche agire largo sulla fascia considerando l'indisponibilità di Candreva, ma è più probabile un suo impiego da seconda punta.