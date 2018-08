Oltre alle trattative per il centrocampo, la Sampdoria valuta anche alcuni rinforzi in difesa e in attacco.Il club blucerchiato però non ha fretta di forzare la mano, e la dirigenza di Corte Lambruschini potrebbe anche aspettare gli ultimi giorni di mercato, approfittando del fisiologico calo dei prezzi di molti giocatori. Questa strategia potrebbe coinvolgere anche quello che è l'obiettivo numero uno per il reparto avanzato, ossia Roberto Inglese.



Il giocatore secondo l'edizione genovese de La Repubblica ha il pieno gradimento di Giampaolo, che lo apprezza molto. Oltretutto il Doria lo aveva già seguito nelle scorse sessioni di mercato. Il problema è che attualmente per il Napoli il centravanti ex Chievo è incedibile. La situazione potrebbe però potrebbe cambiare se il club azzurro dovesse chiudere per un attaccante di un certo spessore, ad esempio Belotti. In quel caso, Giuntoli e De Laurentiis potrebbero anche decidere di lasciar partire Inglese, e la Sampdoria potrebbe lanciarsi nella trattativa proponendo un prestito con diritto di riscatto.