La Sampdoria, per l’attacco della prossima stagione, sembra essere tornata su un suo vecchio pallino, ossia la punta dell’Atalanta Sam Lammers, seguito già prima del suo trasferimento a Bergamo. L’attaccante olandese in nerazzurro non ha trovato spazio, e i blucerchiati per questo motivo starebbero puntando a portarlo a Genova.



Secondo Sampnews24.com però la situazione non è di facile soluzione. Nel reparto avanzato blucerchiato, oltre a Gabbiadini e Quagliarella, ci saranno anche La Gumina e Torregrossa. Con il rientro di Caprari e Bonazzoli, le caselle saranno virtualmente tutte occupate. Faggiano dovrà quindi sfoltire prima le alternative, per poi eventualmente provare a chiudere Lammers. Il Doria ad oggi sembra in pole per il calciatore, ma la situazione potrebbe rapidamente mutare nel corso del mercato.