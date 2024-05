Sampdoria, in settimana incontro Pirlo-Manfredi: si decide il futuro del mister

Sarà una settimana cruciale per il futuro di Andreaalla. Di recente il mister blucerchiato ha parlato con Mancini a Bogliasco, nei prossimi giorni invece il tecnicoe i due si confronteranno sui prossimi passi da compiere. Da questo incontro uscirà il responso in merito alla permanenza dell'allenatore sulla panchina blucerchiata, segnando l'inizio della nuova stagione. La sensazione è che le parti decideranno di continuare insiemeMolti i punti da toccare tra i due. Pirlo vorrebbe delle garanzie in merito al progetto di costruire una squadra forte per andare in Serie A, come aveva anticipato Manfredi dopo la sconfitta di Palermo. Si parlerà però anche deiall'interno della società, a partire dalla questione del nuovo ds da affiancare a Mancini, su cui Manfredi vorrà conoscere il pensiero dell'allenatore, passando per le figure già in organico da confermare.

Verrà toccato, scrive Il Secolo XIX, anche l'argomento mercato. Non con dei nomi, ma facendo, dei ruoli da coprire viste anche le tante partenze, dei rientri e dei giocatori eventualmente da cedere, optando per quegli elementi che Pirlo potrebbe ritenere 'sacrificabili'. Non sarà probabilmente trattato in questa sede invece l'argomento del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025.