Tra i nomi accostati alla Sampdoria da qualche tempo figura anche quello di Marius Marin, centrocampista classe 1998 messosi in mostra con la maglia del Pisa con 33 presenze, quasi tutte da titolare. Il giocatore da ormai alcune settimane viene ventilato in ottica blucerchiata, il suo costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 3 milioni, ma la metà dell'importo verrà girato nelle casse del Sassuolo, dal momento che la società neroverde detiene il 50% sulla futura rivendita del giocatore.



La Samp in questo momento sarebbe in vantaggio sulle concorrenti, ma da Corte Lambruschini starebbero aspettando la fine delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Marin parteciperà infatti alla spedizione con la Romania, e attenderà l'esito della manifestazione per eventualmente raggiungere la Samp a Ponte di Legno.