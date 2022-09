La storia dello sceicco del Qatar intenzionato a rilevare la Sampdoria? Non ha alcuna base concreta, a oggi, per andare in porto. Sull'argomento nessun commento ufficiale da parte del club blucerchiato, che preferisce rispettare in silenzio il lavoro del trustee Vidal, il quale da mesi sta valutando tutte le offerte che gli sono pervenute per acquistare il club genovese. Certo è che l'accoppiata fra Al Thani e il mediatore Di Silvio (che avrebbe tradotto dall’arabo una lettera dello sceicco) è ad oggi lontanissima dalla Sampdoria: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, mancano tutti i documenti perché l'offerta sia almeno credibile.