Roberto D’Aversa alla Sampdoria, siamo ormai al traguardo. Nelle prossime ore il tecnico abruzzese incontrerà il presidente Massimo Ferrero per definire l’accordo. Si va verso un biennale da 850 mila euro netti a stagione. In blucerchiato può arrivare anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, anche in questo caso siamo ai dettagli finali.



FORTE INCENTIVO ALL’ESODO - Un ruolo importante nella negoziazione lo ha avuto il Parma con il quale D’Aversa è legato da un altro anno di contratto. Per facilitare l’addio dell’allenatore abruzzese e del suo staff il club ducale contribuirà con un forte incentivo all’esodo ( si parla di una somma superiore agli 800 mila euro).