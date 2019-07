Ieri la Sampdoria era a Milano, presenti per ammissione dei diretti interessati il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e il direttore sportivo Carlo Osti. Il dirigente si sarebbe concentrato sul mercato, e in particolare sull'affare Rocha, difensore brasiliano del Santos che ha già fatto le visite mediche salvo poi rientrare in Brasile in seguito alle richieste dei bianconeri.



Ieri il ds doriano secondo La Gazzetta dello Sport avrebbe incontrato l'intermediario nell'affare Rocha, per riprendere le negoziazioni con il Santos e portare a Genova il possente terzino classe 2001. Più difficile invece arrivare da un altro sudamericano, Hurtado del Gimnasia La Plata.