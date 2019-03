Un incontro cruciale, forse decisivo: lo sfondo, ovviamente, è sempre quello di Londra dove domani potrebbe andare in scena una riunione fondamentale per il passaggio di proprietà della Sampdoria dalle mani di Massimo Ferrero a quelle di Gianluca Vialli. L'ex bomber blucerchiato nel frattempo ha preso ancora tempo con la Nazionale, almeno sino a fine mese. A dimostrarlo c'è anche il fatto che ieri gli azzurri si siano radunati lasciando vacante il posto offerto a Vialli. Se l'operazione Sampdoria non dovesse andare in porto, Vialli potrebbe raggiungere la colonia di ex doriani in Nazionale, composta già da Mancini, Lombardo, Salsano e Nuciari.



Secondo Primocanale la distanza tra la domanda di Ferrero e l'offerta della società interessata all'acquisto sarebbe diminuita rispetto alle prime fasi, ma resterebbe ancora abbastanza corposa. Cruciale in questo senso come detto potrebbe risultare il summit di domani. Nel frattempo, proprio in merito alla società che potrebbe diventare la nuova proprietaria della Samp, emergono ulteriori dettagli. Innanzitutto è stato reso noto il nome della società, che sarebbe la Sunrise Sports Limited. Si tratta di una società a responsabilità limitata, creata ad hoc per le acquisizioni di altre società di capitali. La base operativa della Sunrise Sports Limited ovviamente è a Londra, vanta legami ad Hong Kong ed è connessa al ramo europeo di York Capital, guidato dall'amico di Vialli Federico Oliva. C'è però anche un altro particolare succoso di cui tenere conto. Stando a Milano Finanza lo stesso Vialli sarebbe recentemente entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Sunrise Sports, che per il momento viene dipinta come una sorta di 'scatola vuota', in attesa ovviamente di un eventuale acquisto. Se a riempirla sarà la Samp, però, non è ancora dato saperlo.