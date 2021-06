E’ previsto per oggi l’incontro tra Marco Giampaolo e Massimo Ferrero, per discutere del ritorno alla Sampdoria dell’allenatore. Teatro del summit Sabaudia e, nella riunione, verrà discusso l’aspetto economico ma non solo.



Secondo Il Secolo XIX infatti si parlerà in maniera accurata anche di programmi tecnici. La sensazione è che Giampaolo possa accettare la proposta del Viperetta soltanto a fronte di un contratto pluriennale, con base di partenza biennale, e soprattutto chiederà obiettivi realistici e raggiungibili. Soltanto a seguito di condivisione sui programmi, si passerà alla discussione dell’aspetto economico.