Missione attaccante: ieri è andato in scena un nuovo incontro tra la Sampdoria, rappresentata da Ferrero, Osti e Romei, e l'intermediario per l'Italia della punta Jan Hurtado, centravanti classe 2000 di proprietà del Gimnasia La Plata. Nonostante l'accordo già trovato con il calciatore, mancherebbe ancora l'intesa con il club argentino, che continua a chiedere circa 10 milioni.



L'offerta del Doria, invece, sarebbe arrivata circa a 6 milioni, e secondo Il Secolo XIX i blucerchiati non sarebbero disposti a salire ulteriormente. Nel frattempo Hurtado, che ha ottenuto un permesso per prolungare le vacanze, si trova in Francia, e spera di riceve a breve una chiamata da Corte Lambruschini.



Complicato anche arrivare a Sam Lammers, centravanti del PSV rientrato a Eindhoven dopo una stagione in prestito all'Heerenveen. Il Doria lo aveva seguito già a gennaio, in questi primi giorni di giugno sembrava ad un passo dall'accordo ma ieri il calciatore, alla ripresa degli allenamenti con il PSV, ha rivelato al canale tematico biancorosso di voler rimanere per giocare con continuità.