La Sampdoria fa sul serio per Stephane M'Bia. Secondo Sky Sport nella giornata di oggi c'è stato un incontro tra il club blucerchiato e il suo entourage per sondare il terreno. Il centrocampista, nell'ultima stagione all'Hebei Fortune, ha già dato l'ok al trasferimento in Italia, anche se resterebbe da trovare l'accordo sull'ingaggio.