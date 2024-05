Sampdoria, incontro Pirlo-Manfredi positivo: avanti insieme

Incontro positivo, fumata bianca vicina: lae Andreaandranno avanti insieme l'anno prossimo. Queste sono le sensazioni che emergono da Milano dove il presidente Matteo Manfredi, tra le questioni legate alla vicenda Ferrero, ha trovato anche lo spazion per incontrare il tecnico blucerchiato per fare il punto sul futuro.I due non si eranoe ieri, alla presenza anche di uno dei principali consiglieri di Manfredi, ossia Alessandro Messina, (ricopre un ruolo importante sul mercato sotto il profilo strategico e nel tenere contatti con i vari procuratori) hanno affrontato il futuro iniziando a programmare il prossimo campionato, per cui Manfredi si è impegnato ad allestire una squadra da promozione.

Secondo Il Secolo XIX Pirlo e Manfredi avrebbero iniziato a studiare leper il futuro, a partire dai vari contratti in scadenza negli staff. Sono molti i professionisti a fine corsa nella Samp, bisognerà decidere chi confermare. Tra gli argomenti trattati anche l'area tecnica, dove Andrea Mancini ha un mese di contratto, gode della stima di Pirlo e i due vorrebbero lavorare ancora insieme. Manfredi vuole come noto aggiungere una figura d'esperienza al settore. Il responsabile scouting Giani invece ha sottoscritto un biennale con Andrea Radrizzani.