L’ultima settimana di mercato sarà particolarmente intensa per la Sampdoria, sia in entrata che in uscita. Una delle situazioni da sbrogliare per quanto riguarda il club blucerchiato è quella legata a Gaston Ramirez, considerato probabile partente da parte di Corte Lambruschini. Ferrero sembra essere un po’ contrariato per le poche cessioni concretizzate sino ad oggi, e il sacrificato potrebbe essere proprio l’uruguaiano, entrato nel mirino del Torino.



A chiedere Ramirez, in seno al club granata, sarebbe il suo ex tecnico Marco Giampaolo. La trattativa però ha subito recentemente nuovo impulso: ieri c’è stato un incontro tra il direttore sportivo piemontese Vagnati e Bentancur, agente di Ramirez. I due avrebbero già intavolato alcuni discorsi, imbastendo anche un possibile accordo triennale per l’ex Bologna.



La Sampdoria, scrive Il Secolo XIX, non farà resistenza anche perché Ramirez come noto è in scadenza a giugno 2021. La scelta dipenderà esclusivamente dal fantasista classe 1990, che a Genova sta molto bene e ha rifiutato per questo motivo una faraonica proposta da parte dell’Al Shabab. L’interesse del Torino e la presenza di Giampaolo in granata però potrebbe attirarlo.