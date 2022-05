La sensazione, forte, diffusa a Genova in queste ore è di un Massimo Ferrero alla disperata ricerca di un modo per tornare sotto le luci della ribalta nel mondo Sampdoria, forse perché terrorizzato all’idea dell’oblio in cui è precipitato post arresto. E pare che il Viperetta le stia tentando tutte, pur di far parlare ancora di sé.



Ad esempio, tramite Il Secolo XIX si viene a sapere che Ferrero, dopo essersi presentato al ricevimento del matrimonio di Candreva ‘con gli stessi atteggiamenti di quando era presidente’, avrebbe anche sentito telefonicamente alcuni dirigenti. L’aspetto più clamoroso, però, riguarda i contenuti della ormai celebre mail fatta inviare prima della trasferta di Verona da Ferrero attraverso un suo legale romano a Lanna.



Nella Pec l’imprenditore romano, in quel momento ai domiciliari, contestava a Lanna il mercato di gennaio e il cambio di allenatore (peraltro già previsto dallo stesso Ferrero, arrestato proprio mentre stava trattando l’arrivo di Stankovic). Il passaggio più surreale, però, è un altro: secondo il quotidiano il Viperetta avrebbe scritto a Lanna di ritenerlo responsabile a livello di "patrimonio personale" in caso di retrocessione, chiedendogli di tenere "comportamenti più consoni al suo ruolo".