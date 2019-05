Resta chiacchieratissimo il futuro di Marco Giampaolo, posto davanti ad un bivio da analizzare con attenzione: da una parte c'è la permanenza alla Sampdoria, dall'altra l'addio al club blucerchiato. Il presidente Massimo Ferrero spera sempre di riuscire a convincerlo, ha proposto un triennale e le parti si sono date appuntamento a lunedì prossimo.



Nel frattempo però spuntano alcuni indizi che lasciano pensare ad un possibile saluto del tecnico a Genova. Secondo Il Secolo XIX infatti Giampaolo martedì avrebbe lasciato la sua casa di Nervi, in via delle Palme. Un particolare che alcuni hanno letto come il segno di un probabile addio. Su Giampaolo è forte l'interesse di alcune squadre, ad esempio il Milan, ma anche la Lazio lo aveva sondato in caso di partenza di Inzaghi.