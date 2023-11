La sosta per le nazionali non ha portato grossi rientri in casa Sampdoria, dove il tecnico doriano Andrea Pirlo dovrà fare i conti con numerose indisponibilità in vista della delicata sfida con lo Spezia. Ieri infatti agli indisponibili si sono sommati alcuni giocatori, da Ravaglia (problema muscolare) a Stojanovic (pestone), passando per Barreca (lesione distrattiva miofasciale al bicipite femorale destro, tra dieci giorni verrà valutato di nuovo).



Questi tre calciatori si sommeranno ad altri elementi out da tempo, e che Pirlo sperava di recuperare come Pedrola, Murru e Benedetti, che però è tornato a Bogliasco dopo una lunga riabilitazione a Bologna. Per tornare in gruppo, però, servirà ancora un po' di pazienza. Nell'elenco dei lungodegenti figura anche Alex Ferrari, insieme a Lorenzo Malagrida, per un totale di ben 8 pedine indisponibili.