In casa Sampdoria, oltre ai lungodegenti Winks e De Luca, ieri è stata notata l'assenza dalla seduta di allenamento di Fabio Quagliarella e Ignacio Pussetto. Per entrambi i giocatori, però, ci sono buone speranze di un impiego domenica.



Quagliarella oggi dovrebbe rientrare in gruppo, dopo aver smaltito il fastidio all'adduttore, mentre Pussetto si sta gestendo, come ha fatto la scorsa settimana. L'argentino soffre di un fastidio al ginocchio, che però non gli ha impedito di giocare ugualmente nel secondo tempo di San Siro.